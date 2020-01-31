В Бишкеке в ДТП скончался военнослужащий, еще двое пострадали

В Бишкеке в дорожно-транспортном происшествии скончался военнослужащий. Об этом редакции Kaktus.media сообщили в управлении патрульной службы милиции.
Как уточняется, авария произошла сегодня, 31 января, примерно в 07:30 по ул. Нуркамала в 12-м микрорайоне у ТЦ "ДК". Столкнулись автомобили марки Audi и Lexus RX 300.
В результате ДТП пострадали два человека, один скончался в больнице. Он был военнослужащим Вооруженных сил КР.
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