58 налоговиков наказаны по жалобам кыргызстанцев

Всего в 2019 году в ГНС поступило 179 обращений и жалоб. В результате четыре инспектора уволены

Государственная налоговая служба в 2019 году по результатам обращений граждан наказала 58 своих сотрудников.

Всего в 2019 году в ГНС поступило 179 обращений и жалоб граждан и налогоплательщиков. Из них в письменном виде – 82 сообщения, по электронной почте – 46, на «телефон доверия» и «горячую линию» – 48 и через СМИ – 3.

Из поступивших обращений и жалоб 119 заявлений касались неправомерных действий сотрудников налоговых органов и 29 содержали сведения относительно несоблюдения субъектами предпринимательства норм налогового законодательства, остальное по разным вопросам налогового законодательства.

Все обращения рассмотрены в установленные сроки в соответствии с законодательством.

В результате проведенных служебных расследований по заявлениям на неправомерные действия сотрудников налоговых органов факты не подтвердились по 56, подтвердились – по 55, частично подтвердились – по 3, 1 заявление находится на стадии рассмотрения и 4 приняты к сведению.

В результате принятых соответствующих мер ряд сотрудников получили различные виды наказаний, в том числе 4 сотрудника уволены, 10 получили строгий выговор, 16 объявлен выговор, 17 – замечание, неполное соответствие – 5, строго предупреждены 6 сотрудников.

Из 29 обращений о нарушениях налогового законодательства со стороны налогоплательщиков факты подтвердились по 11 и частично подтвердились – по 2. К нарушителям были применены соответствующие меры административного взыскания. По 16 жалобам факты не подтвердились.

В течение 2019 года руководство ГНС приняло 94 гражданина, из них по личным вопросам – 45 человек, по вопросам налогового законодательства – 38, по кадровым вопросам – 10, по вопросам коррупции - 1 .

ГНС напоминает, что в системе Налоговой службы в целях своевременного и оперативного рассмотрения обращений граждан и налогоплательщиков задействованы «телефон доверия» по номеру 0312613189, «горячая линия» по номеру 0779613189, электронный адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. для приема электронных обращений. Кроме того, функционирует общественная приемная, что позволяет гражданам обратиться в любой удобной для них форме – письменной, устной или электронной. Причем граждане могут обратиться не только с жалобами на работу налоговиков, но и на предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в нарушение налогового законодательства.

По поступившим жалобам и обращениям ГНС проводит служебные расследования, проверки, рейдовый налоговый контроль и хронометражные обследования для принятия в последующем соответствующих мер.

VESTI.KG