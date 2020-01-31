Мужчина дал 9-летней девочке 200 сомов и трогал ее половые органы. Вынесен приговор

В Ноокенском районе Джалал-Абадской области мужчина получил 2 года и 6 месяцев за действия сексуального характера по отношению к 9-летней девочке. Постановление размещено на сайте Верховного суда.

Имена изменены.

По данным следствия, в сентябре прошлого года 57-летний пьяный Максат предложил сделать уборку в его доме соседской девочке, 2010 года рождения. И дал ребенку 200 сомов. Когда девочка подметала двор, Максат позвал ее в одну из комнат дома, после чего снял с нее штаны, положил руку на половые органы, трогал ягодицы. Напуганная девочка выскочила из дома.

Затем мужчина пришел к ним домой.

Мать девочки, как она рассказала на суде, отлучалась в банк получить деньги от мужа - трудящегося мигранта, ненадолго оставив своих троих детей. А когда вернулась, увидела дома Максата вместе с детьми.

Женщина заметила, что у дочки в руках 200 сомов. Выпроводив соседа, она поговорила с девочкой, и та рассказала, что Максат трогал ее в интимных местах, которые теперь болят. Мать девочки отвела ее в больницу, где их не приняли.

Экспертиза показала, что девственная плева девочки не повреждена, травм на ее теле нет. Психическими заболеваниями ребенок не страдает.

Максату предъявили обвинения по статье "Понуждение к действиям сексуального характера" УК КР. Во время судебного заседания мужчина вину признал. А также сказал, что не помнит точно, что там было, так как был пьян, и попросил прощения.

В итоге его приговорили к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы.

kaktus.media