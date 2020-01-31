В Кыргызстане создают российскую «супершколу за рубежом»

Наша страна станет одной из первых участниц масштабного проекта по довузовской подготовке школьников

Школа «Газпром Кыргызстан» в Бишкеке стала одним из пяти ресурсных центров российского образования за рубежом. Еще в декабре туда начали съезжаться педагоги из российских вузов, которые обеспечат высокий уровень преподавания.

Почему именно эта школа стала участником пилотного проекта довузовской подготовки школьников за рубежом? Об этом рассказал заместитель директора по развитию Станислав Епифанцев.

Начало

25 ноября 2019 года в Российском университете дружбы народов объявили о создании ресурсных центров российского образования в пяти странах и подписали историческое соглашение. Первыми участниками проекта стали русскоязычные школы Болгарии, Кыргызстана, Монголии, Таджикистана и Турции.

Разработкой учебно-методических комплексов по физике, химии, математике, биологии и русскому языку занимаются ведущие вузы России. Программу представят в двух вариантах: базовый (на уровне госстандарта) и продвинутый (уровень олимпиад). В ней запланировано очное, очно-заочное и дистанционное обучение.

«Ресурсные центры – это новый формат довузовской подготовки абитуриентов за рубежом, - говорит Станислав Епифанцев. - На базе школ-партнеров будут проводить дополнительные занятия по химии, физике, математике, биологии, русскому языку. Учителя этих школ пройдут специальные курсы повышения квалификации. Этот проект поможет синхронизировать учебные программы в школах стран-партнеров, выявить и поддержать талантливых ребят».

Базовой площадкой проекта стал РУДН. Однако в создании центров участвует целый консорциум российских вузов. Кроме РУДН, в него вошли Национальный исследовательский ядерный университет «Московский инженерно-физический институт» (МИФИ), Санкт-Петербургский политехнический университет имени Петра Великого, Национальный исследовательский университет «Московский энергетический институт» (МЭИ), Алтайский государственный университет, Национальный исследовательский университет «Московский физико-технический институт» (МФТИ) и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Причем пять центров – это только начало: к 2024 году в России намерены открыть 50 подобных ресурсных центров за рубежом.

Как школа «Газпром» в Кыргызстане стала участником проекта?

Сжатые сроки запуска требовали оперативной отработки базовой версии проекта для тиражирования созданной модели в других странах. Это значит, что первым участником должна была стать страна, в которой есть потенциальная школа-партнер, которая либо уже вовлечена в образовательное взаимодействие с российскими вузами, либо готова «вовлечься» в кратчайшие сроки.

Выбор пал на школу «Газпром Кыргызстан». Не прогадали: договор об участии в проекте подписали только 25 ноября, а уже 4 декабря российские преподаватели провели первые занятия в Бишкеке.

«С Российским университетом дружбы народов нас связывают многие годы сотрудничества и целый ряд совместных проектов, - признался Епифанцев. - Мы принимали участие в обсуждении практически всех этапов разработки проекта ресурсных центров. Более того, идеология проекта оказалась очень близка к стратегии развития нашей школы и задачам, которые мы определили для себя в качестве основных».

Школа «Газпром»

Стоит отметить, что школа «Газпром Кыргызстан» в Бишкеке – не простая. Наша страна с первых лет независимости активно приглашала различные государства со своими образовательными проектами, поэтому о создании подобной школы говорили давно.

Но в августе 2017 года на месте строительства учебного комплекса наконец заложили первый камень. А спустя два года – 2 сентября 2019 года – на том же самом месте состоялась церемония открытия с участием президента КР Сооронбая Жээнбекова. Школа «Газпром Кыргызстан», построенная по программе «Газпром – детям», стала первым российским проектом общеобразовательной школы в стране.

«Сам проект школы является уникальным для нашей республики – как с точки зрения архитектурных решений, так и материально-технического оснащения, - поведал замдиректора по развитию. – В школе есть спортивная инфраструктура международных стандартов, включая два бассейна, собственная обсерватория. Программа ориентирована на углубленное изучение предметов естественно-технического цикла. Перед руководством и коллективом школы стоит задача обеспечить ведение образовательной деятельности на самом высоком уровне с применением самых современных методик и программ обучения. Во второй половине дня работают почти 30 спортивных секций и творческих кружков».

Школа «Газпром» рассчитана на 960 учеников. Набор осуществляется на конкурсной основе.

Сейчас образовательное учреждение официально сотрудничает с такими российскими университетскими центрами, как Национальный исследовательский университет «МФТИ», Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена и Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики. Кроме того, есть принципиальная договоренность о сотрудничестве с Президентским физико-математическим лицеем №239 Санкт-Петербурга, а заключение соглашений с рядом других ведущих российских вузов находится на стадии обсуждения.

«Все это позволяет школе «Газпром Кыргызстан» реализоваться в качестве республиканского и регионального учебно-методического центра, центра углубленного изучения ряда предметов, центра дополнительного образования и, что важно, в качестве методического центра русского языка», - считает Станислав Епифанцев.

Первые занятия Центра

Первые занятия по проекту ресурсного центра российского образования за рубежом в школе «Газпром Кыргызстан» уже прошли в декабре 2019 года. Это были уроки физики.

«Интересно, что преподаватели Национального исследовательского университета «МЭИ» отошли от практики традиционных классных занятий, а привезли курс лабораторных работ с нестандартными заданиями, - рассказал Епифанцев. – Интересно всем – и ребятам, и педагогам школы. Кроме этого, представители университета подарили школе методические пособия по физике».

Кстати, у преподавателей МЭИ есть опыт работы с детьми школьного возраста – при университете есть гимназия.

В ближайшие дни в школе «Газпром» ждут приезда остальных педагогов из числа участников проекта. В ближайшее время практику визитов преподавателей расширят, а также запустят дистанционную учебную программу и программу университетских олимпиад. Отдельным вопросом станет повышение квалификации преподавательских кадров.

Будущие студенты

Участвуя в образовательных проектах, школа «Газпром Кыргызстан» рассчитывает обеспечить высокий уровень подготовки выпускников и создать для них конкурентные преимущества на республиканском и международном уровне.

Тот факт, что количество желающих поступить в российские вузы по квотам Россотрудничества в несколько раз превышает возможности этой программы, говорит о том, что интерес к российскому образованию у школьников Кыргызстана достаточно высок.

«Проходящие ежегодно в Бишкеке образовательные выставки с участием вузов России пользуются неизменным интересом у наших школьников», - подтвердил замдиректора по развитию.

VESTI.KG