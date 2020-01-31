Какой будет погода в Бишкеке в последний день января

Ветер западный, 4-9 метров в секунду. В ночь на пятницу термометры в столице покажут 6-8 градусов ниже нуля.



В пятницу, 31 января, осадков в Бишкеке не ожидается, сообщает Кыргызгидромет.

Ветер западный, 4-9 метров в секунду. Днем термометры покажут +5…+7, в ночь на пятницу 4-6 градусов мороза.



sputnik.kg