В Бишкеке дезинфицируют общественный транспорт

Мэрия осуществляет работу по профилактике ОРВИ и гриппа в автобусах, троллейбусах и маршрутках.
Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие и Бишкекское троллейбусное управление следят за состоянием муниципальных автобусов и троллейбусов.
Помимо плановых проверок, проведён дополнительный инструктаж водительского состава и сотрудников автомойки, которые обеспечены медицинскими масками, тряпочками и растворами хлорамина 1% для уборки и другими необходимыми средствами.
Каждый день перед выходом на линию и в течение дня на конечных остановках и по возвращению на базу в автобусах и троллейбусах проводится влажная уборка салонов с применением хлорсодержащих растворов. Антимикробным средством обрабатываются поручни, ручки сидений, руль, панели и входные двери.
На конечных остановках обеспечивается воздушно-тепловой режим с максимальным проветриванием салонов автобусов и троллейбусов.
Управление городского транспорта постоянно проводит разъяснительные беседы с представителями фирм-перевозчиков, обслуживающих маршрутные бусы. Мы уведомили «маршрутников» о проведении систематичных влажных уборок и проветривании салонов, а также поручили не выпускать на линии водителей с температурой и симптомами ОРВИ, не прошедших медицинский осмотр.
Дорогие горожане! Рекомендуем вам во время поездки в городском транспорте после соприкосновения с поручнями, ручками сидений, мелочью и бумажными купюрами пользоваться антибактериальными салфетками и обязательно мыть руки с мылом. Берегите себя!
По работе общественного транспорта просьба обращаться по номерам:
• Управление городского транспорта мэрии Бишкека: 0703075727;
• Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие, курирует работу автобусов: 0555898555;
• Бишкекское троллейбусное управление: 0559733866
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