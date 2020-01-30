В Бишкеке дезинфицируют общественный транспорт

Мэрия осуществляет работу по профилактике ОРВИ и гриппа в автобусах, троллейбусах и маршрутках.

Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие и Бишкекское троллейбусное управление следят за состоянием муниципальных автобусов и троллейбусов.

Помимо плановых проверок, проведён дополнительный инструктаж водительского состава и сотрудников автомойки, которые обеспечены медицинскими масками, тряпочками и растворами хлорамина 1% для уборки и другими необходимыми средствами.

Каждый день перед выходом на линию и в течение дня на конечных остановках и по возвращению на базу в автобусах и троллейбусах проводится влажная уборка салонов с применением хлорсодержащих растворов. Антимикробным средством обрабатываются поручни, ручки сидений, руль, панели и входные двери.

На конечных остановках обеспечивается воздушно-тепловой режим с максимальным проветриванием салонов автобусов и троллейбусов.

Управление городского транспорта постоянно проводит разъяснительные беседы с представителями фирм-перевозчиков, обслуживающих маршрутные бусы. Мы уведомили «маршрутников» о проведении систематичных влажных уборок и проветривании салонов, а также поручили не выпускать на линии водителей с температурой и симптомами ОРВИ, не прошедших медицинский осмотр.

Дорогие горожане! Рекомендуем вам во время поездки в городском транспорте после соприкосновения с поручнями, ручками сидений, мелочью и бумажными купюрами пользоваться антибактериальными салфетками и обязательно мыть руки с мылом. Берегите себя!

По работе общественного транспорта просьба обращаться по номерам:

• Управление городского транспорта мэрии Бишкека: 0703075727;

• Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие, курирует работу автобусов: 0555898555;

• Бишкекское троллейбусное управление: 0559733866

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