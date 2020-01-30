Певец Мирбек Атабеков, недовольный милицией и судом, обратился к президенту

Известный певец Мирбек Атамбаев высказал недовольство действиями милиции, расследующей дело о разбойном нападении на дом его матери. В интервью порталу Super.kg он заявил, что по халатности правоохранителей подозреваемый вышел на свободу.
«У нас есть серьезный вопрос. Если украденные вещи обнаружены в машине того парня и если он не виноват, то кто их туда положил, кто ответит за преступление? Если украденные вещи найдены, значит, преступление раскрыто. Есть много того, чего мы не знаем. Я обращаюсь к правительству, президенту: надо очистить ряды судебной системы и милиции от равнодушных. Жить стало опасно», - заявил исполнитель.
По словам Атабекова, подозреваемый вышел на свободу перед Новым годом. Он отметил, что обращается к руководству страны не только из-за того, что эти события касаются его, а из-за того, что в обществе такое происходит часто. Исполнитель напомнил, что его дом не просто ограбили, а угрожали его матери и сестре и поэтому виновные не должны избежать наказания.
В МВД заявление Атабекова обещали прокомментировать позже.
Мать Мирбека Атабекова обратилась в милицию с заявлением о нападении на ее дом 6 мая 2019 года. По ее словам, преступники были вооружены, а свои лица скрывали под масками. Согласно заявлению, у нее похитили 60 тысяч долларов, 15 тысяч сомов и золотые украшения.
ГУВД сообщило о задержании подозреваемых 2 сентября. По данным милиции, в салоне автомобиля у задержанного были обнаружены вещественные доказательства.
14 октября мать подозреваемого Медета Бейшекова Жыпаркуль Иманакалиева обратилась к президенту Сооронбаю Жээнбекова и заявила, что ее сын уже полтора месяца находится под стражей, хотя не виноват.
azattyk.kg
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