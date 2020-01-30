В Бишкеке вручили пособия и подарки 180 детям-сиротам

В мероприятии участвовали министра труда и соцразвития, вице-спикер ЖК и др.

В торгово-развлекательном центре Бишкека организовали праздник, куда были приглашены дети-сироты, проживающие в Бишкеке и Чуйской области.

На мероприятии министр труда и социального развития Улукбек Кочкоров, вице-спикер Жогорку Кенеша Аида Касымалиева, исполнительный директор Мохаммед Абдулькарим вручили 180 детям-сиротам подарки и годовую сумму пособия, которая на каждого ребенка составила по 27500 сом.

«Как вам известно, президент объявил 2020 год Годом развития регионов, цифровизации страны и поддержки детей. В текущем году со стороны Министерства будут приложены максимальные усилия для поддержки детей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Сегодня хочу поблагодарить благотворительный фонд “Ассанабил”, также других наших партнеров, оказывающих поддержку. Фонд на протяжении нескольких лет помогает стране. На местах строятся социальные объекты. Уязвимым слоям населения предоставляются денежные выплаты», - сказал Кочкоров.

Представители Благотворительного фонда “Ассанабил” отметили, что по всей республике 355 детям будут выплачены пособия на общую сумму 8 млн. 552 тыс. сомов.

VESTI.KG