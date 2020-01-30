Кыргызстан впервые вводит электронное оценивание школьников

Проект инициировал Минобраз при поддержке ЮСАИД и ЮНИСЕФ
В Кыргызстане 1344 ученика 4-х классов школ Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской областей, обучающиеся на кыргызском, узбекском, русском и таджикском языках, участвуют в электронном оценивании знаний для определения сформированности навыков чтения и понимания прочитанного.
Национальный центр оценки качества образования и информационных технологий проводит электронную оценку в пилотных школах, чтобы получить надежную и точную информацию о проверяемых навыках. Результаты оценки помогут учителям выявить детей с особыми образовательными нуждами, детей, имеющих языковые барьеры, а также сложности у детей с инвалидностью.
Оценка проведена в 48 школах и 10 детских садах в рамках проекта «Учиться лучше вместе», инициированного Министерством образования и науки Кыргызской Республики при поддержке ЮСАИД и ЮНИСЕФ.
Оценка будет интегрирована в национальную информационную систему управления образования для углубленного всестороннего анализа результатов обучения в школах по всей стране. Это поможет Министерству образования и науки получить информацию о том, какие трудности в обучении испытывают дети, проанализировать навыки и подготовку учителей и принять решения по улучшению учебного процесса. Инструменты оценки разработаны на основе национальных образовательных стандартов по чтению и аналогичны тем, которые используются на международном уровне, например, PIRLS и PISA.
«Качественное образование требует соответствующей оценки для выявления недостатков в преподавании и обучении. Оценивая успехи детей в обучении, мы можем обеспечить своевременное устранение пробелов и оказание поддержки для улучшения обучения там, где это необходимо», - сказала представитель ЮНИСЕФ в Кыргызстане Кристин Жольм.
VESTI.KG
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