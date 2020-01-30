В Бишкеке водитель Honda сбил двух мужчин на переходе. Один в тяжелом состоянии

В Бишкеке водитель Honda сбил двух мужчин на переходе. Один в тяжелом состоянии. Об этом редакции Kaktus.media сообщили в Управлении патрульной службы милиции.

Как уточняется, автонаезд на двух мужчин произошел вчера, 29 января, примерно в 19:20 на пр. Жибек Жолу возле магазина "Глобус".

Водитель А. Ж., 1991 года рождения, двигаясь по проспекту Жибек Жолу, близ ул. Буденного сбил двух пешеходов. Пострадавшие 25-летний Ш. К. и 85-летний Д. Д. госпитализированы в БНИЦТиО.

У пожилого мужчины травма грудной клетки, у второго пострадавшего травма головы. Данный факт зарегистрирован. Материалы переданы в следственную службу ГУВД Бишкека по ДТП.

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