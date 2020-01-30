Депутат: Некоторые стройкомпании одну квартиру продавали нескольким людям

Депутат Жогорку Кенеша Зиядин Жамалдинов сегодня, 30 января, потребовал от правительства разобраться со стройкомпаниями, которые нарушили контракты с людьми.
"Сегодня в Бишкеке и Оше строятся многоэтажные дома, что само по себе хорошее явление. Но обращаются граждане, которые, заключив контракт со строительными фирмами, отдали деньги на строящийся дом, а теперь у них нет ни дома, ни денег. Например, компания "Мастер групп", которая продавала строящийся 18-этажный дом на улице Байтика Баатыра, 60", - сказал Жамалдинов.
Случалось и такое, когда одну квартиру продавали нескольким людям или в проекте дома было 18 этажей, а продавали и 19-й этаж, заключив контракты с людьми.
Он обратился к правоохранительным органам с просьбой быстрее рассмотреть вопрос и способствовать возврату денег дольщикам.
kaktus.media
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