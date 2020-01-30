Задержан глава Бишкекского управления ФОМС — за вымогательство

Пока лишь известно, что речь идет о вымогательстве взятки. Подробности задержания представителя ФОМС обещали представить позже.

Задержан глава Бишкекского территориального управления Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Болотбек Момбеков.

Информацию подтвердили в пресс-службе Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП).

Пока лишь известно, что речь идет о вымогательстве взятки. В Финполе пообещали дать подробную информацию позже.

sputnik.kg