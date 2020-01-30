Встреча Камчи Кольбаева с кавказскими «ворами в законе» 

Один из мужчин, сидящих за столом с кыргызским криминальным авторитетом, подозревался в убийстве соратника «Деда Хасана»
Фото лидера преступного мира Кыргызстана Камчи Кольбаева с заграничными криминальными авторитетами появилось на сайте «Прайм Крайм».
Судя по снимку, три «вора в законе» находятся в кафе. В кадре: Камчи Кольбаев, грузинский «вор в законе» Ираклий Каличава, более известный в уголовной среде как Ика Сухумский или «Хуту», а также «вор в законе» Хаджибаба Талыбханлы, он же «Хаджи Бейлаганский». Последний ранее задерживался по подозрению в убийстве Ильгара Алиева - одного из соратников «вора в законе» Аслана Усояна («Дед Хасан»).
Когда и в какой стране сделано фото, неизвестно.
VESTI.KG
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