Мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку в Ноокенском районе

Милиция распространила фоторобот предполагаемого педофила

В ОВД Ноокенского района 28 января с заявлением обратилась местная жительница Н.Ы., которая сообщила, что примерно в 17:00 ее дочь 2010 года рождения направлялась домой из школы, когда незнакомый мужчина 20-25 лет, применив силу, изнасиловал ее.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП. Досудебное производство начато по статье 161 УК КР (Изнасилование). Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Проводятся работы по установлению личности и задержанию подозреваемого. Составлен фоторобот.

Если кто-то узнал подозреваемого, то следует сообщить по номерам: (03736 102), 0555 00 31 00. Анонимность гарантируется.

VESTI.KG