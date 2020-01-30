И вновь напали на врача. Родственники пациентки избили санитарку

Директор Таласской областной больницы Нурдин Усупбеков сообщил, что агрессивная женщина пнула в живот врача родильного отделения

Санитарку родильного отделения Таласской областной объединенной больницы избили родственники пациентки. Об этом Vesti.kg сообщил директор больницы Нурдин Усупбеков.

По его словам, 28 января примерно в 15:00 двое мужчин и женщина пытались проникнуть в палату, однако их остановила санитарка. Она попросила заходить по одному в бахилах, поскольку введен карантин в связи с ОРВИ.

Между тем замдиректора по организационным вопросам указанной больницы Нургуль Момбекова сказала в беседе с Vesti.kg, что ее коллегу пнули в живот и обругали нецензурными выражениями.

- По причине карантина в палату нужно заходить в масках и бахилах,- пояснила Момбекова. - Около двери пациентки находились три человека, одного из которых санитарка пропустила. Оставшиеся два человека хотели войти в палату, но моя коллега объяснила, что нужно заходить по одному. Затем они начали ломиться в палату, и агрессивная женщина пнула медика в живот.

Момбекова добавила, что у пострадавшей остались синяки на коленях, поскольку напавшие резко открыли дверь, и женщина ударилась об нее. В настоящее время у потерпевшей удовлетворительное состояние, однако в день избиения врач долго не могла прийти в себя и плакала. По словам Момбековой, у женщины осталась психологическая травма.

Пострадавшая сразу же после избиения написала заявление в УВД Таласской области. Милиционеры проводят проверку, назначены необходимые экспертизы.

Это не первый случай нападения на работников здравоохранения. В начале января пациентка Городской клинической больницы №3 в Бишкеке была недовольна назначенным лечением и накинулась на врача, пожелав смерти ее ребенку.

VESTI.KG