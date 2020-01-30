Работники "Кыргыз почтасы" в аэропорту "Манас" работают в масках и спецхалатах

В редакцию Kaktus.media обратился читатель по имени Батыр. Он рассказал, что сотрудник одного из почтовых отделений опасается заразиться коронавирусом, потому что обрабатывает посылки из Китая.

"Я успокоил их и сообщил, что вирус не передается через предметы. Думаю, что просто из-за неинформированности и обилия фейков в соцсетях у них такое опасение", - считает он.

Редакция связалась с ГП "Кыргыз Почтасы". Заместитель генерального директора Марат Черикчиев отметил, что со всеми начальниками отделений провели разъяснительные беседы о коронавирусе.

"Прежде всего мы связались и с Министерством здравоохранения, где нам подтвердили информацию о том, что вирус передается только от человека к человеку и не передается через предметы. Об этом мы уведомили и наших работников. Никаких сообщений о том, что сотрудники боятся работать, нам не поступало", - сообщил он.

Тем не менее, в целях безопасности, работники госпредприятия в аэропорту "Манас", где получают посылки, работают в спецхалатах и масках.



Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. К 9 января 2020-го китайские эпидемиологи определили, что возбудителем пневмонии является новый вид коронавируса (2019-nCoV). Позже установили, что он передается от человека к человеку.

По данным на 30 января число зараженных составило 7711 человек. Общее число умерших - 170 человек.

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