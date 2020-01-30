Смешное видео спикера, падающего с лошади. В ЖК прокомментировали ролик

Глава пресс-службы Жогорку Кенеша Ибраим Нуракун на своей странице в Facebook прокомментировал видео спикера, который с трудом взбирается на лошадь.

Вчера, 29 января, в социальных сетях появилось видео с игры кок-бору, в котором участвовал спикер Дастанбек Джумабеков.

Спикер не смог сразу взобраться на лошадь. Видео смонтировано так, что кажется, будто спикер многократно пытался сесть на лошадь, а когда сел, то с трудом держится на лошади. Также на видео наложили забавную музыку, что делает его более смешным.

В пресс-службе парламента рассказали историю съемок.

"Это видео снято 23 февраля 2019 года во время игры депутатов Жогорку Кенеша и журналистов в кок-бору. Видео, распространяемое в социальных сетях, смонтировано так, как будто спикер все время падает с лошади. То, что видео смонтировали перед выборами, мы восприняли как шутку. Вы можете посмотреть версию видео без монтажа. В жизни кто только не падает с лошади ", - написал Ибраим Нуракун уулу.

Он выложил полную версию видео, правда, снятую с другого ракурса. Видно, что спикер с трудом взбирается на лошадь и его пришлось два раза поднимать, чтобы он наконец-то уселся в седло.

kaktus.media