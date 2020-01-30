В России нашли кыргызстанца, распространявшего ложную информацию о случае коронавируса в КР

Среди граждан Кыргызстана, находящихся в России, через различные группы в мессенджере WhatsApp распространяется ложная информация о якобы распространении коронавируса на территории КР.
Как сообщает МВД Кыргызстана, совместно с российскими коллегами был проведен комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление и выявление распространителей недостоверной информации. «В результате проведенной работы установлен гражданин Ж. Ы., 1992 года рождения, уроженец Ноокатского района Ошской области, работающий упаковщиком на одном из складов на территории Московской области», - отмечает милиция.
«С мужчиной в представительстве МВД КР в РФ проведена разъяснительно-профилактическая беседа, где ему доведены нормы и положения статей Уголовного кодекса. Он предупрежден, что за распространение недостоверной и непроверенной информации предусмотрена уголовная ответственность. Молодой человек полностью осознал свою вину и через социальные сети обратился к гражданам, где призвал всех не заниматься распространением недостоверных и непроверенных сведений», - подчеркивают в МВД.
Как выяснилось, фотографии, сопровождавшие рассылки в мессенджере, были взяты в Интернете - из опубликованных материалов об учениях в Казахстане по реагированию на коронавирус.
В Кыргызстане случаи заражения коронавирусом 2019-nCoV не зарегистрированы. 1 гражданин определен в карантин с подозрением на заболевание, но диагноз не подтвердился. Кроме того, 12 студентов, прибывших из Китая, помещены в изоляторы с целью проверки.
azattyk.kg
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