В России нашли кыргызстанца, распространявшего ложную информацию о случае коронавируса в КР

Среди граждан Кыргызстана, находящихся в России, через различные группы в мессенджере WhatsApp распространяется ложная информация о якобы распространении коронавируса на территории КР.

Как сообщает МВД Кыргызстана, совместно с российскими коллегами был проведен комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление и выявление распространителей недостоверной информации. «В результате проведенной работы установлен гражданин Ж. Ы., 1992 года рождения, уроженец Ноокатского района Ошской области, работающий упаковщиком на одном из складов на территории Московской области», - отмечает милиция.

«С мужчиной в представительстве МВД КР в РФ проведена разъяснительно-профилактическая беседа, где ему доведены нормы и положения статей Уголовного кодекса. Он предупрежден, что за распространение недостоверной и непроверенной информации предусмотрена уголовная ответственность. Молодой человек полностью осознал свою вину и через социальные сети обратился к гражданам, где призвал всех не заниматься распространением недостоверных и непроверенных сведений», - подчеркивают в МВД.

Как выяснилось, фотографии, сопровождавшие рассылки в мессенджере, были взяты в Интернете - из опубликованных материалов об учениях в Казахстане по реагированию на коронавирус.

В Кыргызстане случаи заражения коронавирусом 2019-nCoV не зарегистрированы. 1 гражданин определен в карантин с подозрением на заболевание, но диагноз не подтвердился. Кроме того, 12 студентов, прибывших из Китая, помещены в изоляторы с целью проверки.

azattyk.kg