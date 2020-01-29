Минздрав: 12 студентов из Китая размещены в боксах

Эпидемиологическая ситуация в Кыргызстане стабильная, подтвержденных случаев коронавируса нет. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Отмечается, что на сегодняшний день 12 кыргызстанцев, студентов из Китая, помещены в боксированные палаты больниц.
«6 студентов находятся в Ысык-Атинской больнице, еще шестеро - в больнице Московского района. За всеми студентами ведется постоянное медицинское наблюдение. Состояние их удовлетворительное, никаких клинических признаков и симптомов коронавируса не выявлено», - отметили в Минздраве.
В Кыргызстане не зафиксированы случаи заболевания коронавирусом. Усилен контроль на границах. В аэропортах Оша и Бишкека установлены тепловизоры. Проверяются все прибывающие из зарубежья граждане.
По данным Минздрава, на случай, если на территории республики будут выявлены заболевшие коронавирусом, подготовлены специальные палаты в больницах, расположенных в приграничных районах, а также в Республиканской инфекционной больнице. Для врачей закуплены необходимые защитные средства.
По сообщениям Национальной комиссии здравоохранения в Китае, по состоянию на 28 января подтверждено 5 тысяч 974 случая заражения новым вирусом, 132 случая - с летальным исходом. Еще 9 тысяч 239 человек находятся под наблюдением с подозрением на респираторные заболевания. Десятки случаев заражения зафиксированы за пределами материкового Китая - в странах Европы, Северной Америки и в Азии.
azattyk.kg
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