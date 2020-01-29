На рынке медицинских масок идут манипуляции — Минздрав о ситуации в КР

Специалист призвала население не поддаваться панике и заверила, что медицинских масок на сегодняшний день достаточно.

В Кыргызстане идет ажиотаж на рынке медицинских масок, а спекулянты хотят заработать на этом, сообщила корреспонденту Sputnik Кыргызстан начальник Управления стратегического развития Департамента лекарственного обеспечения Минздрава Жылдыз Жумагулова.

Ранее в соцсетях сообщали, что маски в Бишкеке начали дорожать на фоне вспышки коронавируса в Китае.

Жумагулова рассказала, что, 28 января, состоялось собрание с восемью компаниями-поставщиками и представителями 20 фармацевтическим фирм, на котором департамент попросил не повышать цены на маски для населения.

Она отмечает, что идет ажиотаж из-за этой ситуации.

"Китай сейчас экспортировать маски не будет, им самим нужны. Россия и Казахстан временно запретили вывоз. Из этих стран обычно идут поставки изделий в Кыргызстан", — сказала Жумагулова.

По ее данным, на сегодня у оптовиков имеются 2,5 миллиона масок и еще 18 тысяч на экстренный случай находятся в складе департамента. Представитель Минздрава КР отметила, что в 2019 году завезли 3 миллиона 941 тысяч единиц масок.

"Честно говоря, идут манипуляции в этой ситуации. Оптовики понимают ситуацию и говорят, что если даже повысят, то добавят лишь 50 тыйынов. Оптом они продают по 1 сому 60 тыйыну. Стало известно, что позавчера пришел неизвестный и скупил в одной из компаний 500 тысяч масок. А вчера неизвестные предлагали аптекам купить эти медизделия по большей цене. То есть, пытаются извлечь выгоду при перепродаже", — поделилась она.

Жумагулова отметила, что на встрече с фармкомпаниями и поставщиками она предложила внести временные ограничения в аптеках — пока продавать не более 20 масок одному человеку.

"Сейчас идет ажиотаж. Но масок достаточно и паниковать не стоит. Если изделия будут заканчиваться, то министерство примет меры", — сказала специалист.

Она добавила, что в стране нет муниципальных и государственных аптек, есть только частные, поэтому не удается влиять на цены.

sputnik.kg