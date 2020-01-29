Угрозы убить милиционера в Оше. Следователю объявили выговор

По делу об угрозам милиционеру в Оше следователь наказан, а его начальник ждет заключения прокуратуры. Об этом редакции Kaktus.media сообщили сотрудники силовых структур.
По их словам, сразу же после публикации в СМИ информации об угрозах сотруднику уголовного розыска УВД Оша со стороны адвоката членов ОПГ было начато служебное расследование.
"По итогам внутреннего расследования следователь УВД Оша, который закрыл дело по факту угроз милиционеру, получил наказание в виде строгого выговора. В отношении его начальника, то есть начальника следственной службы УВД южной столицы, материалы дела направлены в прокуратуру для дачи юридической оценки. Там, возможно, примут более строгое решение вплоть до возбуждения уголовного дела", - пояснили силовики.
Ранее Kaktus.media писал, что адвокат членов ОПГ угрожает сотруднику уголовного розыска УВД Оша. При этом милиционер доложил об угрозах руководству. Но несмотря на это следователь закрыл уголовное дело, ссылаясь на отсутствие доказательств, не допросив ни одного свидетеля. Кроме того, следователь в телефонном разговоре с адвокатом утверждал, что закрыть дело приказал начальник следственной службы.
kaktus.media
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