В Бишкеке по подозрению в убийстве пожилого человека задержан его внук.

В Бишкеке мужчина задержан по подозрению в убийстве своего дедушки. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной милиции.

Днем 28 ноября в дежурную часть Свердловского РОВД поступило сообщение из микрорайона «Аламедин-1».

Сотрудники патрульной милиции и Свердловского РОВД, выехавшие на место преступления, обнаружили мужчину, 1937 года рождения, скончавшегося от ножевых ран. По подозрению в убийстве задержан внук погибшего, 1985 года рождения.

Материалы зарегистрированы в ЕРПП, ведется следствие.

azattyk.kg