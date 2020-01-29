В Бишкеке по подозрению в убийстве пожилого человека задержан его внук.

В Бишкеке мужчина задержан по подозрению в убийстве своего дедушки. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной милиции.
Днем 28 ноября в дежурную часть Свердловского РОВД поступило сообщение из микрорайона «Аламедин-1».
Сотрудники патрульной милиции и Свердловского РОВД, выехавшие на место преступления, обнаружили мужчину, 1937 года рождения, скончавшегося от ножевых ран. По подозрению в убийстве задержан внук погибшего, 1985 года рождения.
Материалы зарегистрированы в ЕРПП, ведется следствие.
azattyk.kg
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