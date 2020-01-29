Смерть 11-месячной девочки на Иссык-Куле. Причиной стали побои?

Назначена комплексная экспертиза по факту смерти 11-месячной девочки в Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области. Информацию об этом сообщили в пресс-службе областного УВД.

В реанимации больницы скончалась 11-месячная девочка. У нее были синяки на теле 3

"Местная экспертиза показала, что гематомы на теле ребенка могли произойти от воздействия твердого тупого предмета. Для установления точности данного факта необходимо провести комплексную экспертизу с участием узкопрофильных специалистов. Все материалы собраны и направлены в Республиканскую экспертную службу", - пояснил глава службы Сталбек Усубакунов.

Напомним, в середине января стало известно, что в реанимации больницы Ак-Суйского района Иссык-Кульской области скончалась 11-месячная девочка. У нее были синяки на теле. Сообщение о смерти ребенка поступило от медиков 10 января. Оно зарегистрировано в ЕРПП Ак-Суйского РОВД. Начато досудебное производство.

Бабушка девочки по отцовской линии утверждает, что ребенок был избит. Сообщение больницы и заявление бабушки объединены.

По информации журналистов, до попадания в больницу ребенок находился у родственников, так как мать была на заработках в Турции.

kaktus.media