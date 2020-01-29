В пожаре в Ноокатском районе погиб мужчина

В селе Бабур Ноокатского района Ошской области в жилом доме произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Сгорела комната площадью 20 квадратных метров, в результате пожара погиб мужчина, 1976 года рождения. Причина пожара уточняется.

azattyk.kg