Министерство образования объяснило, для чего собираются пин-коды школьников

В ведомстве подчеркивают, что данные собираются с письменного согласия родителей.

Согласно приказу министерства образования и науки КР от 25 ноября 2019 года начато формирование Информационной системы управления учебниками “Жаны китеп”. В рамках этой работы должны быть сформированы две базы данных.

Первая – база данных с информацией по учебникам и библиотечным фондам. Вторая – база данных с информацией об учащихся, получивших в аренду учебники.

ПИН - на данный момент единственный уникальный идентифицирующий код ученика, который позволяет избежать ошибок в идентификации учеников, когда вводилось неполное/неправильное ФИО, отсутствовала дата рождения, вводились неполные/неправильные данные о школе (код школы)/классе и др. ПИН-код вводят в систему только один раз для идентификации ребенка. Данные собираются с письменного согласия родителей.

Данная система удобнее и эффективнее отслеживает данные, генерирует отчеты (по гендеру, по льготам, по возрастам, по миграции) для интеграции систем МОН КР и для агрегированных (обезличенных) открытых данных и т.д.

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