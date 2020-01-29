В Оше стартует судебный процесс по делу обвиняемой в убийстве мужа женщины

В Ошском городском суде начнется рассмотрение дела, в котором женщина обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью мужа, повлекшее его смерть.

Как сообщила «Азаттыку» адвокат Мухайё Абдураупова, обвиняемая защищалась от побоев мужа.

«В СМИ эту историю преподносят односторонне. Мужчина постоянно избивал жену. Нигде не упоминается, что она была вынуждена защищаться и поэтому ударила мужа по голове железным предметом. В результате женщины, защищающиеся от семейного насилия, все равно оказываются виноватыми», - сказала адвокат.

По ее словам, на момент задержания женщины на ее теле были следы от побоев. Соседи и родственники знали о том, что она подвергается насилию со стороны мужа, но эти факты не упоминаются в материалах дела и в СМИ о них не говорится.

29-летняя жительница города Оша была задержана 20 ноября 2019 года по подозрению в убийстве мужа. Пара прожила в браке 7 лет и воспитывала двоих детей.

По данным МВД КР, количество случаев семейного насилия растет с каждым годом. Если в 2012 году было зарегистрировано 2415 фактов, то в 2017-м - уже 7114, а в 2019 году данный показатель вырос до 8159.

С начала 2020 года в Кыргызстане зафиксировано две смерти после семейного насилия. 1 января в Кочкорском районе 37-летняя женщина умерла после избиения мужем, 3 января в Баткене в результате семейного насилия умерла 26-летняя женщина. По обоим фактам проводится досудебное производство, подозреваемые задержаны.

4 января в городе Караколе Иссык-Кульской области мужчина облил бензином жену и поджег. Сейчас 33-летняя женщина находится в больнице.

azattyk.kg