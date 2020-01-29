В Сузаке от жестоких побоев умер двухлетний мальчик

В Сузакском районе от жестоких побоев умер двухлетний мальчик. Об этом редакции Kaktus.media сообщили сотрудники силовых структур.
В реанимации больницы скончалась 11-месячная девочка. У нее были синяки на теле 3
В УВД Джалал-Абадской области сообщили, что 27 января примерно в 13:30 в больницу села Октябрь Сузакского района поступил мертвый ребенок, 2017 года рождения, А.Б., на теле которого имелись множество синяков и ссадин.
По данному факту было возбуждено дело по статье "Нанесение тяжких телесных повреждений" УК КР.
Следственными органами была допрошена женщина, которая присматривала за малышом. Из-за того что у нее на иждивении еще двое малолетних детей, мера пресечения для нее еще не избрана.
В милиции отметили, что мать ребенка скончалась в 2019 году, а отец малыша уехал на заработки в Россию.
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