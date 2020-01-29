Скончался второй пилот самолета, разбившегося под Алматы

Второй пилот разбившегося самолета авиакомпании Bek Air Миржан Мулдакулов скончался в возрасте 54 лет.
«Он выписался с больницы еще 21 января — состояние было стабильное. Он дома у себя умер. Неделю назад он выписался, сегодня умер», — цитирует информационное агентство КазТАГ сотрудника пресс-службы акимата Алматы.
Пассажирский самолет Fokker 100 компании Bek Air разбился рано утром 27 декабря неподалеку от аэропорта Алматы. На борту находились 98 человек — 93 пассажира и пять членов экипажа. В результате катастрофы погибли 13 человек.
После инцидента авиационные власти объявили о приостановке действия сертификата компании Bek Air и полетов Fokker 100 в Казахстане на неопределенный срок. Генпрокуратура Казахстана начала проверку по факту авиакатастрофы.
azattyk.kg
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