Скончался второй пилот самолета, разбившегося под Алматы

Второй пилот разбившегося самолета авиакомпании Bek Air Миржан Мулдакулов скончался в возрасте 54 лет.

«Он выписался с больницы еще 21 января — состояние было стабильное. Он дома у себя умер. Неделю назад он выписался, сегодня умер», — цитирует информационное агентство КазТАГ сотрудника пресс-службы акимата Алматы.

Пассажирский самолет Fokker 100 компании Bek Air разбился рано утром 27 декабря неподалеку от аэропорта Алматы. На борту находились 98 человек — 93 пассажира и пять членов экипажа. В результате катастрофы погибли 13 человек.

После инцидента авиационные власти объявили о приостановке действия сертификата компании Bek Air и полетов Fokker 100 в Казахстане на неопределенный срок. Генпрокуратура Казахстана начала проверку по факту авиакатастрофы.

azattyk.kg