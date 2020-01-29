В Оше строят школу на деньги коррупционеров

Образовательное учреждение рассчитано на 500 учеников

В городе Ош активно идет строительство новой школы, которая рассчитана на 500 человек.

Работы планируют закончить в четвертом квартале 2020 года.

Деньги на образовательное учреждение были выделены из Единого депозитного счета, куда поступают средства в результате борьбы с коррупцией.

Пресс-секретарь мэрии города Ош поделился в Facebook фотографиями строительных работ.

VESTI.KG

