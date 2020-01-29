В Оше строят школу на деньги коррупционеров 

Образовательное учреждение рассчитано на 500 учеников
В городе Ош активно идет строительство новой школы, которая рассчитана на 500 человек.
Работы планируют закончить в четвертом квартале 2020 года.
Деньги на образовательное учреждение были выделены из Единого депозитного счета, куда поступают средства в результате борьбы с коррупцией.
Пресс-секретарь мэрии города Ош поделился в Facebook фотографиями строительных работ.
VESTI.KG
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