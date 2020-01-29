Как долго длится лечение коронавируса в легкой и тяжелой формах

На раннем этапе новый тип заболевания напоминает простуду. Случаи заражения уже зафиксированы в 17 странах.

На лечение заболевших новым типом коронавируса требуется не менее недели, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена экспертной группы Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР Ли Синвана.

Специалист выступил на брифинге.

"Сейчас пациенты с легкими симптомами восстанавливаются примерно за неделю, с более серьезными — за две и больше. Поэтому есть уверенность, что со временем число пациентов, выписанных из больниц, возрастет", — заявил он.

По словам Ли Синвана, пациента выписывают, если у него полностью прошли клинические симптомы заболевания, нормализовалась температура тела, а анализ на вирусную нуклеиновую кислоту дважды показал отрицательный результат.

К настоящему времени от нового коронавируса скончались больше 100 человек, вылечились 63. На раннем этапе его симптомы напоминают обычную простуду: у больного повышается температура, начинается кашель. Вакцину пока не изобрели.

Заболевание уже проникло в 17 стран, включая Австралию, Вьетнам, Непал, Сингапур, США, Таиланд, Францию, Южную Корею и Японию. В Кыргызстане случаев заражения не зафиксировано.

Читайте самые последние новости о борьбе с вирусом в текстовой трансляции Sputnik Кыргызстан.

sputnik.kg