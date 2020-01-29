Без осадков — погода в Бишкеке 29 января

Ветер западный, 4-9 метров в секунду. В ночь на четверг термометры в столице покажут 11-13 ниже нуля.

Sputnik. В среду, 29 января, осадков в Бишкеке не ожидается, сообщает Кыргызгидромет.

Ветер западный, 4-9 метров в секунду. Днем термометры покажут 0…+2, в ночь на четверг будет 11-13 градусов мороза.



sputnik.kg