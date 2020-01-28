Презентованы новые платформы ГРС — можно использовать через смартфон

Эти сервисы позволят сэкономить время, а также упростят кыргызстанцам доступ к государственным услугам.

Сегодня, 28 января, в Кыргызстане были презентованы система "Санарип ID " и мобильное приложение портала электронных услуг, сообщает пресс-служба Государственной регистрационной службы.

"Санарип ID" — это система надежной электронной идентификации с использованием мобильного приложения и облачной электронной цифровой подписи.

Сферы применения:

-электронные государственные услуги;

-интернет-банкинг;

-электронные кошельки;

-подписание документов.

"Главным преимуществом для граждан станет упрощенный способ подтверждения личности при взаимодействии с властью. Там, где ранее требовалось посетить государственное учреждение, услуги могут быть предоставлены в онлайн-режиме с помощью защищенного метода идентификации. Это облегчит жителям отдаленных районов доступ к услугам", — говорится в сообщении.

Мобильное приложение портала электронных услуг служит для быстрого и удобного способа получения услуг ГРС, не требующих авторизации пользователей, наличия идентификационной карты образца 2017 года и картридера.

"Без авторизации будут доступны 14 видов услуг, в частности проверочных: о готовности паспорта, наличии штрафов за нарушения ПДД, Carcheck, регистрации адреса, подлинности различных документов и другие", — информирует ГРС.

Одним из преимуществ является система обратной связи (push-уведомления), которая позволит получать уведомления о приближающемся истечении срока действия паспорта, его готовности и так далее. В перспективе планируется расширить спектр услуг мобильного приложения.

sputnik.kg