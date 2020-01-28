14-летняя девочка родила от отца. Какой приговор вынесли мужчине

Мужчина, насиловавший свою дочь, в результате чего она родила ребенка, получил 20 лет лишения свободы.
Об этом редакции Kaktus.media рассказал начальник отдела уголовного и гражданского судопроизводства прокуратуры Чуйской области Нурлан Тагаев.
Напомним, 29 августа 2019 года в Едином реестре преступлений и проступков был зарегистрирован факт изнасилования в Сокулуке девочки-подростка. Насильником 14-летней девочки оказался родной отец. Родившегося в результате инцеста ребенка отдали. Сейчас идет процесс усыновления ребенка приемной семьей.
kaktus.media
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!