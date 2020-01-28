14-летняя девочка родила от отца. Какой приговор вынесли мужчине

Мужчина, насиловавший свою дочь, в результате чего она родила ребенка, получил 20 лет лишения свободы.

Об этом редакции Kaktus.media рассказал начальник отдела уголовного и гражданского судопроизводства прокуратуры Чуйской области Нурлан Тагаев.

Напомним, 29 августа 2019 года в Едином реестре преступлений и проступков был зарегистрирован факт изнасилования в Сокулуке девочки-подростка. Насильником 14-летней девочки оказался родной отец. Родившегося в результате инцеста ребенка отдали. Сейчас идет процесс усыновления ребенка приемной семьей.

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