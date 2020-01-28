Граждане за 28 дней намусорили в Бишкеке почти на полмиллиона сомов

С начала года составлено 46 протоколов
Столичная санитарно-экологическая инспекция совместно с районными акимиатами ежедневно патрулирует город и выявляет нарушителей санитарных норм и правил благоустройства согласно Кодексу о нарушениях как среди горожан, так и хозяйствующих субъектов.
С начала года составлено 46 протоколов на сумму 423 тысячи 500 сомов.
В этот раз спецпатруль составил протокол по статье 70 в отношении строительной компании «Оомат» на ул. Жумабека 225 за нарушение правил чистоты и порядка на прилегающей территории.
Провинилась еще одна стройкомпания - «Толман Строй», которая не убирала за собой строительный мусор. Сотрудники компании заверили, что очистят территорию в течение одного дня. Протокол все же составлен по 2 части 71 статьи.
Безответственными оказались работники магазина «Байэль» на ул. Гагарина 3 и магазин канцтоваров «Байчечекей» на проспекте Ч.Айтматова 29. Составлены протоколы по ч. 1 ст. 71. Штраф 17 тысяч сомов.
Номера СЭИ:
Санитарно-экологический патруль мэрии (СЭИ): 0(312) 65 81 59, 0 558 588 840.
Первомайский район: 0555 404 818;
Свердловский район: 0551 551 745;
Октябрьский район: 0 707 373 373;
Ленинский район: 0500 210 470.
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