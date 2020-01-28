Из Урумчи в Кыргызстан прибыли шесть студентов, их поместили в изолятор

Из китайского города Урумчи в Кыргызстан прибыли шесть студентов. Об этом стало известно сегодня, 28 января, на заседании Республиканской чрезвычайной противоэпидемической и противоэпизоотической комиссии при правительстве Кыргызской Республики.

По данным Министерства здравоохранения Кыргызской Республики, 28 января утром в Кыргызстан из Урумчи прибыли шесть кыргызстанских студентов, обучающихся в Синьцзянском университете (Урумчи, Китайская Народная Республика).

"Все студенты сейчас находятся в специальных палатах (изоляторах), за ними ведется постоянное медицинское наблюдение, их состояние здоровья удовлетворительное, никаких клинических признаков и симптомов не проявлено. На данный момент проводятся лабораторные диагностические исследования.

Студенты, вернувшиеся в Кыргызскую Республику, проходят соответствующую проверку в санитарно-карантинной зоне, согласно утвержденным нормам и рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и Министерства здравоохранения Кыргызской Республики", - сообщили в Минздраве КР.

По данным медиков, эти студенты-кыргызстанцы с 27 декабря 2019 года по 21 января 2020-го были на каникулах в Кыргызстане. С 21 января по 27 января 2020 года они находились в Урумчи. Кыргызские студенты прибыли в Кыргызстан через Казахстан.

Как сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства, участники заседания заслушали и обсудили информацию министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева о ситуации по коронавирусу.

На сегодняшний день подтвержденных случаев коронавируса нет, эпидемиологическая ситуация в республике стабильная.

Отметим, по поручению премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева был образован оперативный штаб по отслеживанию ситуации с коронавирусом. Члены штаба поддерживают постоянную связь с представителями Всемирной организацией здравоохранения.

Министерство иностранных дел проводит работу по определению списка граждан Кыргызской Республики, обучающихся в вузах Китайской Народной Республики. При необходимости проработан вопрос эвакуации кыргызских граждан.

kaktus.media