В Алайском районе сгорела мечеть

В Алайском районе Ошской области произошел пожар в мечети. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Отмечается, что в селе Таш-Коргон полностью сгорела мечеть площадью 180 квадратных метров. Причина пожара уточняется. О погибших и пострадавших в МЧС не сообщили.
По данным ведомства, за последние сутки в стране зарегистрировано 9 пожаров, для тушения которых привлечено 11 пожарных отделений.
azattyk.kg
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