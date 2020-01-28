В Алайском районе сгорела мечеть

В Алайском районе Ошской области произошел пожар в мечети. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Отмечается, что в селе Таш-Коргон полностью сгорела мечеть площадью 180 квадратных метров. Причина пожара уточняется. О погибших и пострадавших в МЧС не сообщили.

По данным ведомства, за последние сутки в стране зарегистрировано 9 пожаров, для тушения которых привлечено 11 пожарных отделений.

azattyk.kg