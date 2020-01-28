В Бишкеке пропали двое братьев. Семья просит помочь в поисках

Пропавшие в Бишкеке в начале январе двое братьев Асановых до сих пор не нашлись. Семья просит помочь в поисках.
Первым ушел из дома 9 января 2020 года и не вернулся Канат Асанов 1969 года рождения. Его супруга сразу обратилась в правоохранительные органы. Также поисками мужчины занимались сами родственники.
15 января пропал младший брат Каната Кубат Асанов 1973 года рождения, который жил в селе Заречное. Семья предполагает, что он ушел искать брата.
Информацию о пропавших братьях и других пропавших кыргызстанцах можно прочитать здесь.
"Он переживал за брата и был расстроен из-за этого. Говорил, что нужно его найти, поэтому мы предполагаем, что он пошел искать его", - сказала супруга Кубата Жамиля.
В своем комментарии Kaktus.media женщина отметила, что все места, где могли видеть братьев, семья уже обошла.
"К поиску присоединились и друзья. Но, к сожалению, ни мы, ни милиция не нашла никаких зацепок. Понятия не имеем, где они могут быть. Надеемся, что они живы и скоро вернутся домой", - сказала она.
Если кто-либо знает о местонахождении мужчин или видел их, просьба сообщить семье по следующим телефонам: 0 755 07 47 20 , 0 706 98 99 84, 0551 12 42 19, 0501 12 42 19.
kaktus.media
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!