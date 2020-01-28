В Токтогуле убили мужчину, тело бросили возле трассы. Подозреваемый задержан

Согласно показаниям, между мужчинами произошел конфликт, после чего один ударил другого ножом в левый бок.
В Токтогульском районе нашли тело мужчины, сообщила пресс-служба УВД Джалал-Абадской области.
Тело было обнаружено в 300 метрах от трассы Токтогул — Терек-Суу 17 января примерно в 16:00. Милиция выяснила, что левую руку мужчины по локоть обглодали животные. На теле также были раны, нанесенные острым предметом.
По факту убийства начато досудебное производство, задержан 41-летний подозреваемый. Согласно показаниям, 11 января между мужчинами произошел конфликт, после чего один ударил другого ножом в левый бок. Погибшему тоже был 41 год.
Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
sputnik.kg
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