О главных плюсах перевода автомобиля на газ рассказал эксперт

Существует мнение, что газ взрывоопасен. Но для его взрыва или воспламенения необходима смесь воздуха и горючего в определенной пропорции. Метан же легче воздуха — он просто улетучивается.

Сотрудники ОсОО "Газпром Кыргызстан" рассказали студентам о преимуществах использования природного газа в качестве автомобильного топлива и об особенностях метановых заправок.

В мероприятии, которое прошло в рамках образовательного проекта SputnikBilim, участвовали студенты Кыргызского государственного университета строительства, транспорта и архитектуры, глава группы по эксплуатации и развитию автомобильной газонаполнительной компрессорной станции "Газпрома" Русланбек Кадыралиев и начальник службы по связям с общественностью и СМИ Асель Абыкеева.

Кадыралиев объяснил, с чем связана активная тенденция перевода автомобилей на метан:

-использование природного газа позволяет экономить на топливе (экономия по сравнению с бензином составляет около 15 процентов);-

снижение вреда для экологии — в выхлопных газах авто, работающего на метане, нет свинца, а углекислого газа значительно меньше, чем в бензине;

-газовое топливо заметно снижает расход масла и увеличивает срок службы двигателя.

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Существует мнение, что газ взрывоопасен. Однако для его взрыва или воспламенения необходима смесь воздуха и горючего в определенной пропорции. Метан легче воздуха и не способен образовать смесь — он просто улетучивается. Благодаря этому свойству и высокому порогу воспламенения метан отнесен к наивысшему (четвертому) классу безопасности среди горючих веществ. Для сравнения: у бензина — третий класс, а у пропан-бутана — второй.

Спикеры отметили, что в стране действуют четыре автомобильных газонаполнительных компрессорных станции, принадлежащих компании "Газпром Кыргызстан".

Мероприятие прошло в пресс-центре Sputnik Кыргызстан.

sputnik.kg