Депутат Сулайманов в маске от вируса

Депутат Жогорку Кенеша и лидер фракции "Бир Бол" опубликовал в своем Instagram-аккаунте фотографию, где он предстает в необычном виде - с маской на лице.

Обычно такие маски надевают, когда хотят избежать попадания бактерий в организм или когда вокруг загрязненный воздух.

Свое фото депутат подписал: "Смог аз келгенсип, эми вирус коркутуп баштады )))", что можно перевести: "Теперь и вирус пугает, будто смога было мало".



С 23 января текущего года закрыты все контрольно-пропускные пункты, граничащие с КНР. Временно приостановлены авиарейсы из Китая в Кыргызстан.

Причиной стало то, что в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. К 9 января китайские эпидемиологи определили, что возбудителем пневмонии является новый вид коронавируса (2019-nCoV). Позже установили, что он передается от человека к человеку. По состоянию на 00:00 27 января (время Пекина) число пораженных новым коронавирусом достигло в Китае 2 794 человек. За истекшие сутки в Китае от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 24 человека, общее число умерших достигло 80, сообщил Государственный комитет КНР по делам здравоохранения.

kaktus.media