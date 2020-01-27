Конфликт ЛОВЗ с таксистом. Водитель рассказал свою версию случившегося

В редакцию Kaktus.media обратился Марсель Ибрагимов - таксист, которого обвинили в том, что он отказался везти инвалидов. Мужчина рассказал свою версию произошедшего.

Напомним, ранее в соцсетях появилась публикация о том, что таксист бросил пассажирку с инвалидностью на краю дороги и уехал. Об этом написал пользователь соцсети Facebook Оскар Райс.

"Я, как обычно, получил заказ. Приехал точно по адресу и встал прямо у дома. Мне позвонил заказчик и попросил проехать выше, но куда выше, объяснить так и не смог, потом бросил трубку. Единственное, сказал, что у них коляска. Я подумал, что они с ребенком", - говорит таксист.

Через какое-то время он увидел в зеркало бокового вида, что в его сторону направляются двое - женщина, а также мужчина в инвалидном кресле. Через какое-то время он услышал, что эта женщина закричала. Марсель выскочил из машины.

"Когда я вышел из машины, то увидел, что женщина без сознания лежит на земле, возле нее лежит мужчина (он оставался в сознании), а коляска отлетела в сторону", - подчеркнул таксист.

Другой водитель, который проезжал мимо, остановился. Он помог Марселю усадить мужчину в инвалидное кресло. Вместе они пытались привести женщину в чувство.

"В соцсети было написано, что женщина ударилась головой о бампер моей машины. Но они до моего такси даже не дошли. Если она и ударилась о бампер, то другой машины", - уверен Марсель.

По его словам, мужчина в инвалидной коляске требовал, чтобы его и женщину посадили в машину и повезли в 4-ю городскую больницу. Но Марсель этого делать, действительно, не стал, так как побоялся сделать хуже.

"Она потеряла сознание, и мы ее не могли привести в себя. Если она получила травму, то ее нельзя двигать и лучше дождаться скорую помощь, о чем клиенту и сказал. Но от скорой он категорически отказывался. Тем более не смог бы я сам их погрузить в машину, да и инвалидная коляска туда бы не влезла", - объясняет Марсель сложившуюся ситуацию.

Мужчина в коляске заявил, что отказывается от услуг таксиста и отменяет вызов. Марсель отъехал лишь на десяток метров и все-таки вызвал скорую помощь, которая приехала через 20 минут и на месте пострадавших не обнаружила.

Марсель возмущен тем, что Оскар Райс опубликовал у себя на странице порочащий его пост.

Отметим, что сейчас пост уже удален.

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