Кто имеет право покупать лекарства со скидкой до 50% в КР? Пояснения ФОМС

В фонде объяснили, куда следует обратиться для получения страховки, которая дает право на приобретение медикаментов со скидкой.

БИШКЕК, 27 янв — Sputnik. Каждый застрахованный кыргызстанец имеет право приобрести лекарства по дополнительной программе обязательного медицинского страхования (ОМС) со скидкой до 50 процентов.

Как сообщила пресс-служба Фонда обязательного медицинского страхования, часть стоимости препаратов возмещается либо оплачивается из средств ФОМС или из госбюджета.

Застрахованными являются следующие граждане:

работающие, в отношении которых поступают взносы на ОМС;

-пенсионеры;

-получающие ежемесячные социальные пособия;

-дети до 16 лет (учащиеся общеобразовательных учреждений — до окончания обучения, но не более чем до 18 лет);

-занятые в сельском хозяйстве и уплачивающие взносы на ОМС;

-лица, самостоятельно уплачивающие взносы на ОМС.

Какие лекарства можно приобрести по программе ОМС?

Более 200 наименований препаратов указаны в справочнике лекарственных средств, затраты на которые возмещаются по программе.

Какую сумму возмещает/оплачивает ФОМС?

Цена возмещения/оплаты зависит от места проживания гражданина. Обязательно посмотрите на сайте ФОМС, к какой группе вы относитесь:

-первая группа — Бишкек, Ош, Чуйская и Ошская области;

-вторая группа — Иссык-Кульская, Нарынская и Джалал-Абадская области;

-третья группа — Таласская и Баткенская области.

Как получить рецепт ОМС?

Нужно обратиться в регистратуру ЦСМ: в медицинской карточке должна быть отметка о вашей страховке. Семейный врач при необходимости назначит и выпишет рецепт ОМС. Поинтересуйтесь у врача адресами аптек, работающих по дополнительной программе ОМС.

Как приобрести медицинскую страховку?

Следует обратиться к семейному врачу или в территориальное управление ФОМС с паспортом, заполнить заявление и внести оплату (1 200 сомов). Затем вы получите полис ОМС, который начнет действовать через 15 дней с момента оформления.



sputnik.kg