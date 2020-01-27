Кто имеет право покупать лекарства со скидкой до 50% в КР? Пояснения ФОМС

В фонде объяснили, куда следует обратиться для получения страховки, которая дает право на приобретение медикаментов со скидкой.
БИШКЕК, 27 янв — Sputnik. Каждый застрахованный кыргызстанец имеет право приобрести лекарства по дополнительной программе обязательного медицинского страхования (ОМС) со скидкой до 50 процентов.
Как сообщила пресс-служба Фонда обязательного медицинского страхования, часть стоимости препаратов возмещается либо оплачивается из средств ФОМС или из госбюджета.
Застрахованными являются следующие граждане:
работающие, в отношении которых поступают взносы на ОМС;
-пенсионеры;
-получающие ежемесячные социальные пособия;
-дети до 16 лет (учащиеся общеобразовательных учреждений — до окончания обучения, но не более чем до 18 лет);
-занятые в сельском хозяйстве и уплачивающие взносы на ОМС;
-лица, самостоятельно уплачивающие взносы на ОМС.
Какие лекарства можно приобрести по программе ОМС?
Более 200 наименований препаратов указаны в справочнике лекарственных средств, затраты на которые возмещаются по программе.
Какую сумму возмещает/оплачивает ФОМС?
Цена возмещения/оплаты зависит от места проживания гражданина. Обязательно посмотрите на сайте ФОМС, к какой группе вы относитесь:
-первая группа — Бишкек, Ош, Чуйская и Ошская области;
-вторая группа — Иссык-Кульская, Нарынская и Джалал-Абадская области;
-третья группа — Таласская и Баткенская области.
Как получить рецепт ОМС?
Нужно обратиться в регистратуру ЦСМ: в медицинской карточке должна быть отметка о вашей страховке. Семейный врач при необходимости назначит и выпишет рецепт ОМС. Поинтересуйтесь у врача адресами аптек, работающих по дополнительной программе ОМС.
Как приобрести медицинскую страховку?
Следует обратиться к семейному врачу или в территориальное управление ФОМС с паспортом, заполнить заявление и внести оплату (1 200 сомов). Затем вы получите полис ОМС, который начнет действовать через 15 дней с момента оформления.
sputnik.kg
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