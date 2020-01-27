Мужчина убил своего бывшего одноклассника на автомойке в Маевке

К трагедии привела пьяная ссора

Мужчина, подозреваемый в убийстве своего бывшего одноклассника, задержан сотрудниками СКМ ОВД Аламудунского района.

24 января 2020 года в органы внутренних дел поступило сообщение о поступлении мужчины с телесными повреждения в одну из больниц Бишкека.

Сотрудники Первомайского РУВД установили, что телесные повреждения мужчине нанесены на одной из улиц села Маевка в ходе ссоры между двумя мужчинам. Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по статье 266 (Хулиганство) УК КР. Материалы досудебного производства по территориальности были переданы в ОВД Аламудунского района.

Пострадавшим мужчиной оказался 34-летний И.А., который не приходя в сознание скончался в больнице. В связи с чем материал досудебного производства был переквалифицирован на статью 130 (Убийство) УК КР.

В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками СКМ ОВД

Аламудунского района задержан и водворен в ИВС ГУВД Бишкека 33-летний К.У.

По предварительной версии следствия, преступление совершенно на почве пьяной ссоры между одноклассниками, в результате чего последний нанес телесные повреждения убитому на одной из автомоек в Маевке.

VESTI.KG