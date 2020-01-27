В Кыргызстане открыта горячая линия — отвечают на вопросы о коронавирусе

Власти страны заявили об усилении мер безопасности в связи с распространением коронавируса в Китае и за его пределами.

Министерство здравоохранения КР открыло горячую линию по вопросам о коронавирусе, сообщила пресс-служба МЗ.

Кыргызстанцы могут звонить по номерам (0312) 32-30-55, 32-32-02 и (0550) 03-36-07 в Департамент профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора при Минздраве. Специалисты ведомства расскажут о ситуации с заболеваемостью коронавирусом в мире, а также о мерах профилактики и основных симптомах болезни.

Отмечается, что при появлении таких симптомов, как повышенная температура, кашель и затрудненное дыхание, следует немедленно звонить по номеру 103 или вызвать на дом лечащего врача.

Военнослужащие стоят на страже у закрытого железнодорожного вокзала Ханькоу в Ухане, Китае. 23 января 2020 года



Во всех аэропортах и пограничных пунктах Кыргызстана пассажиров проверяют с помощью тепловизоров. Правительство приняло решение приостановить с 23 января транспортное сообщение с Китаем.

В то же время начали распространяться аудиозаписи о том, что в инфекционную больницу Бишкека госпитализирован пациент с коронавирусом. Эту информацию опровергли главврач больницы Гульжигит Аалиев и правительство.

Напомним, согласно последним данным, в Китае новым коронавирусом заболели почти 2,8 тысячи человек, 80 скончались. Также отмечены случаи заражения в других странах, в том числе не азиатских — США и Франции.



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