В Кыргызстане открыта горячая линия — отвечают на вопросы о коронавирусе

Власти страны заявили об усилении мер безопасности в связи с распространением коронавируса в Китае и за его пределами.
Министерство здравоохранения КР открыло горячую линию по вопросам о коронавирусе, сообщила пресс-служба МЗ.
Кыргызстанцы могут звонить по номерам (0312) 32-30-55, 32-32-02 и (0550) 03-36-07 в Департамент профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора при Минздраве. Специалисты ведомства расскажут о ситуации с заболеваемостью коронавирусом в мире, а также о мерах профилактики и основных симптомах болезни.
Отмечается, что при появлении таких симптомов, как повышенная температура, кашель и затрудненное дыхание, следует немедленно звонить по номеру 103 или вызвать на дом лечащего врача.
Военнослужащие стоят на страже у закрытого железнодорожного вокзала Ханькоу в Ухане, Китае. 23 января 2020 года
Во всех аэропортах и пограничных пунктах Кыргызстана пассажиров проверяют с помощью тепловизоров. Правительство приняло решение приостановить с 23 января транспортное сообщение с Китаем.
В то же время начали распространяться аудиозаписи о том, что в инфекционную больницу Бишкека госпитализирован пациент с коронавирусом. Эту информацию опровергли главврач больницы Гульжигит Аалиев и правительство.
Напомним, согласно последним данным, в Китае новым коронавирусом заболели почти 2,8 тысячи человек, 80 скончались. Также отмечены случаи заражения в других странах, в том числе не азиатских — США и Франции.
sputnik.kG
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!