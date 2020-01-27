Судья, попавшая в скандальное ДТП после корпоратива, освобождена от должности

Служительница Фемиды пока отделалась лишь дисциплинарным взысканием

Судья Джалал-Абадского горсуда Эльмира Сулайманова, попавшая в ДТП после корпоратива, предположительно, в пьяном состоянии, досрочно освобождена от должности.

Пресс-служба Верховного суда напоминает, что в соответствии со статьей 5-1 конституционного Закона «О статусе судей КР» судья обязан соблюдать требования Кодекса чести судей и избегать всего, что могло бы опорочить авторитет и достоинство судьи.

В этой связи председатель Верховного суда направила представление в Дисциплинарную комиссию при Совете судей о привлечении Сулаймановой к дисциплинарной ответственности в виде досрочного освобождения от занимаемой должности.

Решением Дисциплинарной комиссии от 27 января 2020 года представление председателя Верховного суда было удовлетворено. Судья Джалал-Абадского городского суда Сулайманова привлечена к дисциплинарной ответственности. На нее наложена мера дисциплинарного взыскания в виде досрочного освобождения.

На основании данного решения президенту КР направлено предложение о досрочном ее освобождении от занимаемой должности с учетом срока на обжалование решения Дисциплинарной комиссии.

VESTI.KG

