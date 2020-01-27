Кыргызстанцы стали реже жениться, а разводиться чаще

Кыргызстанцы стали реже жениться, а разводиться чаще. Такие данные предоставил Национальный статистический комитет.

Приводится сравнение количества пар, вступивших в брак, и разведенных за период с января по сентябрь 2018 года, а также за 2019 год. Так, за указанный период в 2018 году поженились 35 379 пар, а в 2019-м - 35 110. Развелись в 2018 году 7 731 пара, в 2019-м - 8 268.

По числу браков лидирует Ошская

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