×

Внимание

Не удалось вызвать функцию mail.
           
Подробности
Общество
Просмотров: 1

В Кыргызстане зафиксирован случай заражения коронавирусом? В Минздраве отрицают это

Информация о случае коронавируса в Кыргызстане не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения.

"Распространяемая в мессенджерах информация, что в Республиканскую клиническую инфекционную больницу госпитализировали больного, зараженного коронавирусом, не соответствует действительности", - заявили в Минздраве..

Министерство здравоохранения КР еще раз напоминает, что на сегодня на территории республики не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. Штаб оперативно отслеживает ситуацию с новым типом вируса.

В ведомстве настоятельно просят кыргызстанцев не распространять недостоверную информацию.

Рекомендуемые меры профилактики заражения вирусом:

-часто мыть руки с мылом или средством на основе спирта;

-при кашле и чихании прикрывать рот и нос локтем или бумажной салфеткой;

-избегать тесного контакта с людьми с симптомами острых респираторных инфекций или гриппа;

-подвергать тщательной термической обработке мясо и яйца;

-избегать контактов с животными и птицами в дикой природе;

-если у вас повышенная температура, кашель и затрудненное дыхание, обращаться за медицинской помощью.

kaktus.media 

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить