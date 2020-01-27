В Кыргызстане зафиксирован случай заражения коронавирусом? В Минздраве отрицают это

Информация о случае коронавируса в Кыргызстане не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения.

"Распространяемая в мессенджерах информация, что в Республиканскую клиническую инфекционную больницу госпитализировали больного, зараженного коронавирусом, не соответствует действительности", - заявили в Минздраве..

Министерство здравоохранения КР еще раз напоминает, что на сегодня на территории республики не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. Штаб оперативно отслеживает ситуацию с новым типом вируса.

В ведомстве настоятельно просят кыргызстанцев не распространять недостоверную информацию.

Рекомендуемые меры профилактики заражения вирусом:

-часто мыть руки с мылом или средством на основе спирта;

-при кашле и чихании прикрывать рот и нос локтем или бумажной салфеткой;

-избегать тесного контакта с людьми с симптомами острых респираторных инфекций или гриппа;

-подвергать тщательной термической обработке мясо и яйца;

-избегать контактов с животными и птицами в дикой природе;

-если у вас повышенная температура, кашель и затрудненное дыхание, обращаться за медицинской помощью.

kaktus.media