Слабый снег — погода в Бишкеке 27 января

Ветер западный, 4-9 метров в секунду. В ночь на вторник в столице похолодает до 4-6 градусов ниже нуля.

Sputnik. В понедельник, 27 января, во второй половине дня в Бишкеке ожидается слабый снег, сообщает Кыргызгидромет.

Ветер западный, 4-9 метров в секунду. Днем 1-6 градусов тепла, в ночь на вторник также возможен слабый снег, термометры покажут –3...–5.



sputnik.kg