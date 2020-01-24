На случай выявления коронавируса в "инфекционке" КР подготовили палаты

По словам главврача, случаев заболевания новым вирусом в Кыргызстане пока не зарегистрировано, но больница готова принять больных, если они будут.



В Республиканской инфекционной больнице подготовлены три палаты на случай, если в Кыргызстане выявят заболевших новым коронавирусом, сообщил на пресс-конференции главврач учреждения Гулжигит Аалиев.

По его словам, таких случаев в Кыргызстане пока не зарегистрировано.

"Однако мы подготовили три палаты. Наши специалисты готовы оказать помощь. Главная цель — оградить заболевших этим вирусом от других пациентов", — сказал Аалиев.

Он отметил, что для врачей закупили защитные средства, хотя речь идет о препаратах для борьбы с известными вирусами, так как вакцины от нового пока нет.

Начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова сообщила, что в республике создан специальный штаб для изучения ситуации. По ее словам, в состав штаба вошли не только врачи, но и сотрудники Госпогранслужбы и Министерства культуры, информации и туризма, которые работают с гражданами, прибывающими из Китая и других стран.

Что надо знать о вирусе

Неизвестную разновидность коронавируса впервые зарегистрировали в городе Ухане в декабре 2019 года. Многие из первых заболевших имели отношение к местному рынку морепродуктов. Число жертв составило уже 25 человек, заболели более 800. Симптомы — высокая температура, сопровождающаяся кашлем и одышкой. Власти Китая признали, что новый тип коронавируса передается от человека человеку.

Вирус получил наименование 2019-nCov. Случаи заболевания уже зарегистрированы в Южной Корее, Японии и Таиланде. В аэропорту Бишкека с помощью тепловизоров проверяют пассажиров, прибывших из Урумчи (КНР).

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sputnik.kg