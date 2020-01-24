Кыргызстан временно ограничил ввоз мяса из Китая из-за коронавируса

Госветинспекция республики отправила в ГКНБ письмо о распространении фейковых сообщений в мессенджерах и соцсетях.
Кыргызстан временно ограничил ввоз мяса и мясной продукции из Китая из-за ситуации с коронавирусом, сообщила пресс-служба Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности.
Охранники патрулируют возле оптового рынка морепродуктов Хуананя, где 24 января 2020 года в Ухане был обнаружен коронавирус.
Ведомство опровергло появившуюся в мессенджерах и соцсетях информацию о том, что в КР ввезли 140 тонн мяса зараженных бешенством животных из Китая. В сообщении говорилось, что 70 тонн продукции задержали на границе и столько же поступило в продажу. Граждан призвали не есть фастфуд и не покупать фарш.
В Госветинспекции отмечают, что за декабрь прошлого года из провинции Хенань (находится в 511 километрах от провинции Хубэй, где зафиксировали вспышку коронавируса) ввезли 48 тонн утятины. Мясо поступило в продажу только после всех проверок и экспертиз. Тем не менее до прояснения ситуации с коронавирусом в КНР Кыргызстан ограничил ввоз мяса из этой страны.
Госветинспекция отправила в ГКНБ письмо о распространении фейковых сообщений в социальных сетях.
Что надо знать о вирусе
Медицинский персонал переводит пациента с подозрением на случай нового коронавируса в больнице королевы Елизаветы в Гонконге. Китай, 22 января 2020 года.
Неизвестную разновидность коронавируса впервые зарегистрировали в городе Ухане в декабре 2019 года. Многие из первых заболевших имели отношение к местному рынку морепродуктов. Число жертв составило уже 25 человек, заболели более 800. Симптомы — высокая температура, сопровождающаяся кашлем и одышкой. Власти Китая признали, что новый тип коронавируса передается от человека человеку.
Вирус получил наименование 2019-nCov. Случаи заболевания уже зарегистрированы в Южной Корее, Японии и Таиланде. В аэропорту Бишкека с помощью тепловизоров проверяют пассажиров, прибывших из Урумчи (КНР).
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sputnik.kg
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